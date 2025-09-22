Cds – ” Lang scalpita, ha voglia di mostrare le sue doti “

28 milioni investiti, 17 minuti giocati. Questi sono per ora i dati di Noa Lang, esterno olandese arrivato quest’estate dal Psv. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il desiderio del giocatore è quello di avere una chance dal primo minuto, per mostrare a tutti le sue qualità. Ecco un breve estratto dell’articolo:

“Per Lang, arrivato in estate dal Psv, appena 17 minuti in stagione con due presenze nelle prime due. Con Fiorentina e all’Etihad è rimasto in panchina senza avere la possibilità di giocare. Ha voglia di imporsi e di dimostrare le sue doti”.