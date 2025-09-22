Allegri a Mediaset – ” Leao ? Ecco come sta, venerdì decideremo se sarà a disposizione per il Napoli “

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Sport Mediaset, dove tra i tanti temi affrontati si è anche soffermato sulle condizioni di Rafael Leao, e delle chance di poterlo vedere nel big match contro il Napoli, in programma domenica prossima alle ore 20:45. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio”. Nkunku ? Sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno. Vedere la partita dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l’ultima volta, perchè non posso permettermi di nuovo di stare in tribuna. Rientro di Leao ? Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli.”