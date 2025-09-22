Albertini alla Gazzetta – ” Solo il Napoli ha un centrocampo forte come quello del Milan “

Demetrio Albertini, ex giocatore, è stato intervistato in esclusiva per il quotidiano la Gazzetta dello Sport, dove ha compiuto un’analisi in merito al rendimento del Milan, soffermandosi specificatamente sulle elevate prestazioni del centrocampo rossonero, capitanato da Luka Modric. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lì in mezzo il Milan ha uno dei reparti più forti del campionato. Se la gioca con il Napoli, direi. Ad Allegri forse può mancare qualcosa in attacco, ma a centrocampo ha già trovato l’equilibrio giusto tra giovani e anziani. E con anziani mi riferisco chiaramente a quel fuoriclasse che si chiama Modric”.

“Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. Solo un grande campione che gioca in quel ruolo riesce a far rendere i compagni di più rispetto alle aspettative. Con Luka tutto è più semplice. Sia per i giovani sia per i nuovi. Lui come Pirlo? “Il paragone tra i due regge e non a caso sono due mezze punte che nel corso della carriera hanno arretrato il raggio d’azione per mettere al servizio della squadra la loro qualità. Pirlo in quel ruolo ha cambiato il calcio e adesso il Milan ha un altro campione davanti alla difesa”.