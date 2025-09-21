Terminata Inter – Sassuolo, nerazzurri vittoriosi

Da pochissimo è terminata la sfida in notturna tra l‘Inter ed il Sassuolo.

Il risultato finale premia i nerazzurri che, seppur a fatica, ritrovano il successo in campionato dopo la sconfitta nel derby d’Italia.

Punteggio finale di 2-1 grazie alla rete di Dimarco nel primo tempo e al raddoppio su autorete di Muharemovic; nel finale accorcia le distante per gli ospiti – e spaventa pubblico e padroni di casa – l’ex azzurro Cheddira.

Con questi 3 punti l’Inter è a metà classifica con 6 punti, nelle ultime posizioni il Sassuolo fermo a soli 3 punti.