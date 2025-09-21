Sembra vicino il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A

Lorenzo Insigne ex capitano del Napoli è rientrato in Italia, dopo la deludente esperienza al Toronto, in Canadian Premier League.
Il calciatore, come da rumors sempre più insistenti, sembra destinato – a gennaio, all’apertura della prossima finestra di mercato – alla Lazio.
Ritroverebbe Sarri, ansioso di riabbracciare un suo pupillo, anche in considerazione del deludente inizio di stagione dei biancazzurri.
La Lazio non ha potuto per motivi di bilancio effettuare nessuna operazione di calciomercato in estate, sia in entrata che in uscita. La società capitolina spera di essere autorizzata a farlo nella sessione di gennaio prossimo.