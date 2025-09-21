Secondo ko casalingo di fila: è vera crisi per la Fiorentina di Pioli

Oltre alla Lazio un’altra grande delusa di questo inizio di stagione è la Fiorentina di Stefano Pioli.

I toscani oggi sono stati sconfitti in casa dal Como e navigano nelle parti basse della classifica con soli 2 punti dopo 4 gare giocate.

Tanti i problemi da affrontare per il tecnico viola: la squadra fatica ad andare in rete mentre è tutt’altro che impermeabile in difesa.

Oggi, dopo il vantaggio iniziale di Mandragola, La Viola si è lasciata superare dai gol di Kempf e di Addai allo scadere.

Ottimo finora invece il percorso del ricco Como di Fabregas tutto gioco e giovani individualità, che, con 7 punti, è già a ridosso delle prime e sogna un piazzamento di prestigio.