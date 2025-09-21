Rasmus Hojlund pronto al debutto con il Napoli al Maradona

Rasmus Hojlund è pronto a vivere la sua prima vera partita casalinga con la maglia del Napoli al Maradona. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per l’attaccante danese non si tratta del primo incontro con lo stadio di Fuorigrotta: l’11 marzo 2023, quando vestiva la maglia dell’Atalanta, Hojlund era stato schierato dal primo minuto accanto a Zapata nel match vinto 2-0 dagli azzurri grazie alle reti di Kvaratskhelia e Rrahmani, oggi suo compagno di squadra. Giocò solo il primo tempo, ma quell’esperienza gli lasciò un’impressione indelebile della passione dei tifosi napoletani.

Al momento della firma con il Napoli, Hojlund aveva dichiarato tutto il suo entusiasmo: “I tifosi sono grandi, lo so. Sono pazzi per il calcio, lo amano. Ciò che ho visto per strada e allo stadio è incredibile. Non vedo l’ora di giocare la prima nel nostro stadio”. Dopo l’esordio a Firenze e la recente esperienza europea contro il Manchester City, il danese si prepara finalmente a guidare l’attacco azzurro davanti al pubblico del Maradona, pronto a vivere la sua prima vera notte da protagonista in Serie A con la nuova maglia.