Pedullà: “Si sta facendo un caso di mercato infondato”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di SportItalia ha parlato sul proprio profilo YouTube ponendo l’attenzione su un ex obiettivo azzurro: “Mi fa un po’ sorridere questa cosa di Frattesi sotto esame altrimenti a gennaio potrebbe chiedere di andare via. Il mercato è finito due settimane abbondanti e lui ha scelto legittimamente di restare volentieri.

Secondo me a queste condizioni Frattesi avrebbe dovuto già lasciare l’Inter: dovrebbe giocare di più e avere visibilità diversa, non dovrebbe essere contento di giocare 12, 15, 17 partite da titolare. Non ha fatto una scelta diversa, è lui padrone, ci mancherebbe: ma dare dopo 4 partite di campionato ultimatum mi sembra un controsenso e la classica follia di chi deve creare un caso che adesso non c’è“.