Nzola del Pisa ha segnato l’ultima rete in Serie A proprio al Napoli

Il Napoli di Conte attende domani sera per il posticipo di Serie A il Pisa al Maradona.

Tra le fila dei toscani a guidare l’attacco dovrebbe esserci l’angolano M’Bala Nzola.

L’attaccante, che gioca anche nella nazionale del suo paese, ha una lunga militanza in Italia avendo già indossato le maglie di Spezia e Fiorentina; è di proprietà della Viola che l’anno scorso lo ha mandato a giocare in prestito al Lens in League 1.

La curiosità, che induce a qualche timido gesto scaramantico, è data dal fatto che l’attaccante ha realizzato la sua ultima rete in Serie A proprio contro il Napoli. Accadde lo scorso 17 maggio del 2024, al termine della sciagurata stagione post 3^ scudetto.

Si tratta di una piccola pillola statistica, e di un motivo in più di attenzione per la retroguardia azzurra.