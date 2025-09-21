Napoli-Pisa, turnover in mediana: Lobotka verso il riposo

Novità importanti di formazione in vista di Napoli-Pisa, in programma domani sera al Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte sarebbe intenzionato ad applicare un ampio turnover a centrocampo per gestire al meglio le energie dei suoi uomini chiave. Uno o due dei cosiddetti “Fab Four” della mediana potrebbero infatti partire dalla panchina.

Gli indiziati principali sono Stanislav Lobotka e Scott McTominay, con il regista slovacco che sembra il candidato numero uno a lasciare spazio dal primo minuto. Al suo posto è pronto Billy Gilmour, desideroso di una chance dall’inizio dopo i pochi minuti giocati in Champions League. Anche Eljif Elmas potrebbe rientrare nelle rotazioni, specie nel caso in cui McTominay non dovesse essere schierato dall’avvio.

La gestione delle risorse sarà fondamentale per Conte, che vuole arrivare pronto ai prossimi impegni ravvicinati tra campionato e coppe, senza rinunciare alla solidità e alla qualità mostrate finora.