Napoli, Matteo Politano pilastro di Conte

Matteo Politano si conferma una certezza per Antonio Conte nel Napoli. Nonostante il mercato intenso e gli arrivi di big come Rasmus Hojlund, l’esterno offensivo italiano è ormai un punto fermo della squadra. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Politano ha saputo trasformarsi in un leader, capace di garantire copertura sulla fascia destra, generosità in fase difensiva e fantasia in attacco.

La sua capacità di unire dribbling, gol e sacrificio tattico lo rende indispensabile in campo, soprattutto in situazioni difficili come la partita di Champions League contro il Manchester City, dove il Napoli si è ritrovato in dieci. Politano ha saputo affrontare la pressione senza mai perdere determinazione, dimostrando la sua importanza strategica.

La versatilità dell’ex Inter permette a Conte di adattarlo da una fascia all’altra, ampliando le scelte tattiche e rafforzando la squadra in ogni competizione. Accanto a Scott McTominay e Kevin De Bruyne, Politano rappresenta uno dei pilastri del Napoli, con un contributo fondamentale sia in Serie A che in Champions League.