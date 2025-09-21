Napoli imbattibile al Maradona: Conte guida gli azzurri verso il bis

Il Napoli continua a stupire tra le mura amiche del Maradona: dal 2025 ad oggi, la squadra di Antonio Conte non ha mai subito una sconfitta in casa. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, arrivano al match contro il Pisa di Gilardino da forza imbattibile, pronti a dare subito un’accelerata al campionato dopo il mezzo passo falso della Juventus a Verona.

I numeri parlano chiaro: il Napoli è la squadra con la serie di risultati utili più lunga tra le prime cinque del campionato, senza sconfitte dal confronto di circa sette mesi fa a Como contro Cesc Fabregas. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno totalizzato 15 partite consecutive collezionando punti, una marcia inarrestabile che ha permesso di conquistare lo Scudetto ai danni dell’Inter.

Nella nuova stagione, la partenza è stata altrettanto convincente, con tre vittorie nelle prime tre gare di campionato. Conte, con una rosa più ampia e calibrata sulle proprie ambizioni, punta ora a un obiettivo storico per il Napoli: il Tricolore-bis, confermando il dominio casalingo e consolidando la squadra come una delle forze principali della Serie A.