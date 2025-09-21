Napoli, buone notizie per Rrahmani: torna ad allenarsi in gruppo

Arrivano segnali incoraggianti per il Napoli sul fronte Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, fermato da un problema muscolare durante gli impegni con la nazionale, ha saltato le sfide con Fiorentina e Manchester City, ma nelle ultime ore è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Un passo avanti importante verso il pieno recupero, anche se la condizione non è ancora ottimale.

Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte non ha intenzione di forzare i tempi: per la gara di domani contro il Pisa al Maradona dovrebbe essere confermata la coppia difensiva Buongiorno–Beukema, già schierata a Firenze e Manchester.

Il rientro di Rrahmani sarà quindi graduale, con lo staff tecnico attento a gestire minutaggio e rischi di ricaduta. La sua presenza in panchina rappresenterebbe comunque un segnale positivo in vista del prosieguo della stagione, dove la sua esperienza e solidità saranno fondamentali per la retroguardia azzurra.