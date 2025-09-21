La Repubblica – Due tifose speciali domani allo stadio per assistere a Napoli – Pisa

Scritto da:
Alessio Grossi
-

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, ci saranno due ospiti speciali al Maradona domani sera per assistere alla partita tra Napoli e Pisa. Ci saranno Gianinna Maradona (una delle figlie di Diego Maradona) e Claudia Villafane (ex moglie del Pibe). Il quotidiano svela che si trovano a Napoli da venerdì con un gruppo di turisti argentini, dopo essere stati in giro anche per Milano e Roma. Si tratta di una delegazione di tifosi argentini iscritti al Tour Maradona, che ha come testimonial Villafane e le figlie di Maradona.

Articolo precedenteTrasferta vietata agli ospiti per Milan-Napoli: il duro comunicato UANM
Articolo successivoDossena: “Il mio più grande rimpianto è stato andare via da Napoli”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE