La Repubblica – Due tifose speciali domani allo stadio per assistere a Napoli – Pisa

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, ci saranno due ospiti speciali al Maradona domani sera per assistere alla partita tra Napoli e Pisa. Ci saranno Gianinna Maradona (una delle figlie di Diego Maradona) e Claudia Villafane (ex moglie del Pibe). Il quotidiano svela che si trovano a Napoli da venerdì con un gruppo di turisti argentini, dopo essere stati in giro anche per Milano e Roma. Si tratta di una delegazione di tifosi argentini iscritti al Tour Maradona, che ha come testimonial Villafane e le figlie di Maradona.