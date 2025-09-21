La Nazione – Contro il Napoli, Bonfanti potrebbe giocare la prima da titolare

Il quotidiano La Nazione, anticipa le scelte dell’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, in vista della trasferta di domani sera contro il Napoli. In attacco giocherà uno tra Nzola e Meister, mentre sulla trequarti Stengs potrebbe prendere il posto di Tramoni o Moreo. Verso la convocazione Cuadrado che è totalmente recuperato dall’infortunio, mentre in mediana dovrebbe tornare titolare Marin. In difesa, Caracciolo e Canestrelli saranno molto probabilmente confermati, mentre potrebbe giocare per la prima volta da titolare Giovanni Bonfanti, che ha giocato solo il secondo tempo contro l’Udinese.