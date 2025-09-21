Il Roma – Napoli: “Operazione sorpasso”

“Napoli, operazione sorpasso”. Con questo titolo apre oggi in prima pagina Il Roma, sottolineando l’occasione d’oro per gli azzurri di Antonio Conte. Il pareggio della Juventus offre infatti al Napoli la possibilità di balzare in vetta solitaria alla classifica in caso di vittoria nel match contro il Pisa al Maradona.

Una sfida che segna anche il ritorno al 4-3-3 per Conte, pronto a rilanciare un modulo più offensivo e capace di esaltare le qualità dei suoi interpreti. La spinta del pubblico partenopeo sarà fondamentale per provare a centrare il sorpasso e confermare la solidità mostrata in questo avvio di stagione.

La partita con il Pisa diventa così un crocevia importante non solo per la classifica, ma anche per testare ulteriormente la capacità della squadra di adattarsi alle nuove idee tattiche del tecnico salentino.