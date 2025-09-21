Eurorivali: perdono punti in campionato Eintracht e Copenhagen

Disco rosso oggi per due delle prossime avversarie degli azzurri in Champions League.
In Bundesliga il Francoforte non riesce a dare continuità alla larga vittoria sul Galatasaray in Champions (5-1), e cade per la seconda volta consecutiva in campionato, stavolta in casa contro l’Union Berlino. Punteggio finale 3-4. I tedeschi – strapazzati nell’edizione del 2023 dal Napoli di Spalletti – incroceranno gli azzurri il prossimo 4 novembre.
Risultato negativo anche per un altro avversario di Champions: il Copenhagen fa solo 3-3 in casa contro il modesto Neestrup; tale risultato gli costa la vetta, a favore sia del Midtjylland che del Aarhus. Danesi contro il Napoli il prossimo 20 gennaio.