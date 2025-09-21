Corriere dello Sport-Ballottaggio Milinkovic-Meret: le ultime

Il Napoli dopo la partita di Champions League a Manchester contro il City, sarà impegnato domani contro il Pisa nel posticipo della quarta giornata di Serie A.
Mister Conte ha diversi dubbi di formazione tra cui il ballottaggio in porta tra Alex Meret ed il buon Vanja Milinkovic-Savic che ha realizzato un’ottima prestazione contro la squadra allenata da Guardiola.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella rifinitura odierna saranno sciolti i dubbi in merito a chi giocherà in porta domani contro la squadra toscana.