Che cos’è la pappa reale biologica

La pappa reale è una sostanza naturale prodotta dalle api operaie più giovani tramite secrezioni ghiandolari, in combinazione con polline e miele. È il nutrimento esclusivo dell’ape regina: grazie ad essa, la regina vive più a lungo, cresce più grande, ha altissima fertilità.

Quando si dice “biologica”, significa che il prodotto rispetta determinati standard: le api devono nutrirsi in contesti non inquinati, non devono essere usati pesticidi vietati, e tutto il processo deve essere certificato secondo norme UE. La Pappa Reale Biologica MELICINAL è certificata biologica, raccolta a mano, proveniente da apicoltura biologica, con controllo di qualità su residui, metalli pesanti, presenza di pesticidi, e verifica del contenuto di 10-HDA (uno dei principi caratteristici).

Nella composizione, oltre al polline, al miele fermentato e alle secrezioni ghiandolari, si trovano:

aminoacidi essenziali come prolina, lisina, arginina

lipidi, tra cui l’acido 10-idrossi-2-decenoico (chiamato spesso 10-HDA), che ha mostrato proprietà biologiche in vari studi.

vitamine del gruppo B

sali minerali: sodio, potassio, ferro, calcio, zinco, etc.

A cosa serve: benefici potenziali

La pappa reale è considerata un super-nutriente, con vari ambiti d’azione potenziali. Ecco alcuni dei suoi possibili benefici:

Energia e recupero

Per le sue proprietà nutritive, può dare una spinta nella resistenza fisica e mentale, risultare utile nei periodi di stanchezza o convalescenza. Supporto al sistema immunitario

Studi indicano che la pappa reale ha attività antinfiammatoria, antiossidante, e può modulare la risposta immunitaria. Metabolismo energetico e glucidico

Un trial su soggetti sani che hanno assunto pappa reale per sei mesi ha mostrato miglioramenti nella tolleranza al glucosio, miglioramento dell’eritropoiesi (produzione di globuli rossi), e salute mentale. Sintomi della menopausa

C’è uno studio randomizzato controllato in cui donne in post-menopausa (45-60 anni) che hanno assunto pappa reale (1 g/die) per 8 settimane hanno mostrato una riduzione significativa dei sintomi come vampate di calore e irritabilità rispetto al placebo. Salute del cervello e proprietà neuroprotettive

Recenti ricerche suggeriscono che alcuni composti della pappa reale possono aiutare nella protezione delle cellule neuronali, contrastare lo stress ossidativo, e forse sostenere memoria e concentrazione.

Come prenderla: modalità d’uso della MELICINAL

Per la Pappa Reale Biologica MELICINAL ecco come usarla correttamente:

Dose giornaliera tipica : 1 g al giorno, che corrisponde a un cucchiaio dosatore

: 1 g al giorno, che corrisponde a un cucchiaio dosatore Quando : preferibilmente prima della colazione , così il corpo può sfruttarla al meglio.

: preferibilmente , così il corpo può sfruttarla al meglio. Si consiglia di accompagnarla con miele per migliorare il sapore, dato che la pappa reale fresca può avere gusto forte o particolare.

Conservazione : una volta aperta, conservarla in frigorifero.

: una volta aperta, conservarla in frigorifero. Precauzioni: dare attenzione se si è allergici ai prodotti delle api; sconsigliata alle donne in gravidanza o allattamento; non superare la dose consigliata; non sostituisce una dieta equilibrata.

Studi scientifici degni di nota

Ecco alcuni studi rilevanti che danno supporto ai benefici della pappa reale:

Effect of Royal Jelly Ingestion for Six Months on Healthy Volunteers (Morita et al., 2012). In questo studio, persone sane che hanno assunto pappa reale per sei mesi hanno mostrato miglioramenti significativi nell’eritropoiesi, nella tolleranza al glucosio, e nella salute mentale. Nessun effetto collaterale grave è stato riportato.

(Morita et al., 2012). In questo studio, persone sane che hanno assunto pappa reale per sei mesi hanno mostrato miglioramenti significativi nell’eritropoiesi, nella tolleranza al glucosio, e nella salute mentale. Nessun effetto collaterale grave è stato riportato. Uno studio clinico randomizzato su donne in post-menopausa: 200 partecipanti dai 45 ai 60 anni hanno assunto 1 g al giorno di pappa reale per 8 settimane. I sintomi di menopausa (vampate, irritabilità, ecc.) sono diminuiti quasi quattro volte rispetto al gruppo placebo.

“Royal Jelly: Biological Action and Health Benefits” (Oršolić et al., 2024) recensisce vari trial umani e preclinici, suggerendo possibili effetti benefici su pressione sanguigna, diabete, sintomi legati alla menopausa, e funzioni immunitarie/neuroprotettive.

Uno studio recente ha evidenziato che nella sclerosi multipla (MS), l’integrazione con pappa reale ha migliorato alcuni indici infiammatori, lo stress ossidativo e la qualità di vita rispetto al baseline.

Link per acquistare

Se ti interessa provarla, puoi dare un’occhiata alla Pappa Reale Biologica MELICINAL qui: Prodotto su Anastore

In sintesi: la pappa reale è un integratore naturale molto “ricco” dal punto di vista nutrizionale. La versione biologica, come quella di MELICINAL, garantisce standard elevati di qualità e purezza. Pur non essendo una cura miracolosa, ci sono prove scientifiche che suggeriscono benefici reali su energia, metabolismo, salute mentale e sintomi della menopausa.

Se decidi di provarla, fallo sempre con consapevolezza: rispettando le dosi, verificando possibili allergie, e non pensando che sostituisca una dieta equilibrata o eventuali terapie mediche.