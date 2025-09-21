Auriemma risponde duramente a Tudor: la situazione

Il pareggio della Juve a Verona ha portato strascichi polemici da parte di mister Tudor; il croato si è lamentato del rigore concesso al Verona e della mancata espulsione di Orban che avrebbero condizionato il match.

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, sui propri profili ha risposto alle lamentele di mister Tudor: “A proposito di espulsioni date e non date alla Juventus e che, come dice Tudor, condizionano una stagione. Esiste un termine che Dante utilizzò nella Divina Commedia che prese dal latino medievale e dal significato ‘soffrire il contrario’. Contrappasso”.