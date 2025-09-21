Mazzarri: “Saluto i tifosi del Napoli, mi hanno sempre voluto bene”

L’ex allenatore del Napoli, Walter Mazzarri (2009-2013, 2023-2024) ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione Dribbling andata in onda ieri su RAI 2, dove ha parlato anche dei tifosi Partenopei. Ecco le sue parole: “Dopo 23 anni di carriera, concedetemelo, posso scegliere. La priorità è farmi comprendere da chi richiede la mia presenza in un club. Chi non disputa la Champions fa fatica a prendere campioni perché questa competizione ti porta 50-60 milioni. L’Atalanta, con la bravura di Gasperini, ha rappresentato un fenomeno in Italia e grazie alle coppe ha fatto un salto di qualità, perché i giocatori che puoi comprare fanno la differenza. La Nazionale è la Nazionale e l’Italia è abituata a partecipare ai Mondiali. Se c’è un periodo in cui non si può disporre dei calciatori che c’erano una volta, il ct deve godere di una fiducia totale e deve provare a incidere anche sul settore giovanile per la crescita. Saluto i tifosi del Napoli, ho vissuto la loro gioia quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Mi hanno sempre voluto bene, nei momenti belli e in quelli difficili“.