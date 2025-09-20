L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato un retroscena riguardante Antonio Conte per la sfida di lunedì contro il Pisa. Il Napoli, lunedì sera, ospiterà la formazione toscana allo stadio Maradona con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City. Gli azzurri puntano inoltre alla quarta vittoria consecutiva in campionato per rafforzare il suo ottimo momento. La formazione azzurra si prepara ad affrontare il Pisa, ultimo in classifica con un solo punto conquistato, in un contesto che sembra particolarmente favorevole. Lo stadio Diego Armando Maradona si conferma infatti un vero e proprio fortino per il Napoli di Conte, che risulta imbattibile tra le mura amiche. Nessuna squadra nei principali cinque campionati europei possa attualmente vantare una striscia d’imbattibilità in campionato pari a quella degli azzurri, con dieci vittorie e cinque pareggi nelle ultime quindici gare. Proprio al Maradona, la formazione partenopea non perde dal 3 novembre 2024, quando fu l’Atalanta a violare il campo. Da allora, il Napoli ha vinto sei delle ultime sette partite giocate in casa, consolidando ulteriormente il suo primato e confermandosi una delle squadre più temibili del panorama calcistico italiano ed europeo.