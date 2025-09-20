L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sull’analisi della giornata successiva alla sfida contro il Manchester City. Secondo quanto riportato Antonio Conte avrebbe rivolto un chiaro messaggio al Napoli nel pomeriggio di ieri, prima della sessione di allenamento post sconfitta subita all’Etihad contro la squadra di Guardiola. Conte avrebbe invitato la squadra a reagire immediatamente e a ripartire con determinazione, sottolineando che i primi venti minuti della gara rappresentano la dimostrazione del buon lavoro svolto finora. Inoltre, l’allenatore ha elogiato l’atteggiamento complessivo dei giocatori, mettendo in risalto la straordinaria resilienza mostrata dopo l’espulsione di Di Lorenzo.