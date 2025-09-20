Gds – Gutierrez verso l’esordio da titolare contro il Pisa. Il punto

Dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League, il Napoli si sta già preparando per tornare in campo lunedi contro il Pisa. I partenopei dovranno infatti ripartire immediatamente cancellare una sconfitta influenzata senza dubbio dall’espulsione di Di Lorenzo.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, mister Conte si prepara a fare turnover contro la rosa di Gilardino e tra i vari cambi ci potrebbe essere l’esordio dal primo minuto di Gutierrez. Lo spagnolo infatti non ha ancora giocato con la maglia azzurra e la sfida contro i toscani potrebbe essere lo scenario perfetto per dargli spazio.