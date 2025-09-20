L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato le scelte di Antonio Conte in vista della sfida di lunedì contro il Pisa. Il quotidiano sottolinea la necessità di ripartire subito dopo la sconfitta subita a Manchester. Conte, infatti, non ha perso tempo e ha invitato i suoi giocatori a mantenere l’equilibrio, chiamandoli immediatamente in campo per prepararsi alla gara di campionato di lunedì. Ieri a Castelvolturno grande attenzione è dedicata alla ripresa in Serie A, cruciale per difendere il primato dagli assalti di una Juventus particolarmente competitiva quest’anno. La partita potrebbe essere anche un’occasione per qualche cambio considerato lo stato fisico dei giocatori più affaticati. Tuttavia, l’espulsione di Di Lorenzo dopo appena 21 minuti nella gara precedente ha influito sulle rotazioni e sul minutaggio dei giocatori. In porta dovrebbe tornare Meret, mentre Di Lorenzo sarà nuovamente schierato tra i titolari. Beukema è indicato come possibile compagno di reparto di Juan Jesus al centro della difesa, mentre la fascia sinistra dovrebbe essere affidata a Olivera. De Bruyne, inizialmente programmato per riposare, sarà invece presente. Al contrario, Lobotka potrebbe essere sostituito da Gilmour. Anguissa, McTominay e Politano dovrebbero mantenere il loro posto in formazione, mentre Hojlund potrebbe cedere il ruolo da titolare a Lucca.