CdM – Gilmour scalpita per una maglia da titolare contro il Pisa, lo scozzese vede la partita di giovedì come un inizio

Scritto da:
Salvatore Borghese
-

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza il momento che sta attraversando Billy Gilmour. Stando a quanto riportato il centrocampista scozzese sembra pronto a ricoprire un ruolo da protagonista. Finora ha accumulato pochi minuti entrando nei finali di gara, ma nei prossimi incontri potrebbe essere schierato titolare da Conte. C’è dunque una prospettiva diversa, vedendo nella recente sconfitta contro il Manchester solo l’inizio di un percorso più ampio. Gilmour, attraverso un post sui social, ha commentato con un messaggio significativo: “Lunga strada davanti”. Effettivamente, il cammino in Champions League è ancora lungo, ma sarà cruciale non commettere errori nella prossima gara casalinga.

