SKY Sport – Contro il Pisa potrebbero tornare titolari Meret e Lucca

Questa sera inizia la 4a giornata della Serie A 2025/26, e il Napoli sarà impegnato in casa contro il Pisa lunedì sera. La squadra di Conte vuole continuare la striscia di vittorie in campionato e riscattarsi dopo la sconfitta in Champions League contro il Man City. La redazione di SKY Sport ha anticipato le probabili formazioni della partita in programma lunedì sera: per il Napoli dovrebbe tornare tra i pali Meret, mentre Hojlund potrebbe rifiatare in panchina, con Lucca che prende il suo posto. Gilardino, invece, potrebbe affidarsi alla coppia d’attacco Nzola-Meister. Di seguito, le probabili formazioni delle due compagini:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Conte.

PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Tramoni; Nzola, Meister. All. Gilardino