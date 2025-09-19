CBS SPORTS – McTominay: “Per me Manchester sarà sempre casa, Conte allenatore straordinario”

Il centrocampista scozzese del Napoli, Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di CBS Sports al termine della partita di Champions League tra Man City e Napoli giocata ieri sera, terminata 2-0 per la squadra di Guardiola. Ecco le sue parole: “Siamo stati compatti e resilienti. Sapevamo di dover essere ben organizzati e fare tutto il possibile per fermare il City, e anche essere pericolosi in avanti. Loro hanno grandi giocatori, dobbiamo accettarlo e andare avanti. E’ stato bello tornare a Manchester. Per me sarà sempre casa. Amo l’Italia e la gente che ci vive. Antonio Conte è un allenatore straordinario e qualcuno che ammiro molto per aver lavorato con lui per un anno. Ha avuto una vera influenza sulla mia carriera e gli sono davvero, davvero grato per ogni opportunità che mi ha dato. Ovviamente è durissima quando resti in dieci. Ma è il calcio, devi resistere e fare del tuo meglio contro una squadra come il City. E’ stato molto difficile rincorrere la palla contro di loro. Devi chiudere gli spazi, limitare l’accesso a giocatori come Foden e Doku. Non è facile. I colpi dei singoli del City hanno fatto la differenza, eravamo compatti e organizzati, ma contro campioni come Foden, Haaland e Doku bastano momenti di qualità. Abbiamo corso tanto e diventa difficile attaccare con pericolosità dall’altra parte. Per me conta la mentalità e il lavoro quotidiano. Voglio sempre migliorare. L’anno scorso è stata una stagione incredibile, che non dimenticherò mai. Ma i grandi professionisti devono ripetersi, quindi ora penso solo a continuare su quella strada“.