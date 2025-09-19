GdS – Record negativo stabilito dal Napoli ieri sera, ecco quale

Come riportato dal quotidiano La Gazzetta Dello Sport, il Napoli ha stabilito un record negativo nel corso della partita di ieri sera contro il Man City in Champions League, vinta 2-0 dai Citizens. Nel corso del primo tempo, la squadra Partenopea ha subito 16 tiri: dal suo ritorno in Serie A, nella stagione 2007/08, il Napoli non aveva mai subito più di 14 tiri nel primo tempo di una partita in una grande competizione europea (escluse qualificazioni). Dato sicuramente condizionato dall’espulsione di Di Lorenzo, sempre secondo La Gazzetta.