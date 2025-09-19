Di Canio: “Per il Napoli è stato frustante giocare in inferiorità numerica”

L’opinionista di SKY Sport ed ex attaccante di Milan, Juventus, Napoli e Lazio, Paolo Di Canio, ha detto la sua al termine della partita di ieri sera tra Man City e Napoli, finita 2-0 per gli uomini di Guardiola. Ecco le sue parole: “C’è una squadra che per filosofia fa quel calcio, ad intermittenza in quel caso, perché si sta ricostruendo e ristrutturando facendo crescere pilastri che hanno fatto grande questa squadra e aggiungendone altri, a sprazzi, ti dà la possibilità di giocare. Il Napoli stava prendendo le contromisure fino all’espulsione, questo è il vero problema. Contro questo City era importante vederlo 11 vs 11 perché è frustante giocare in inferiorità. E’ stato troppo semplice svuotare i giocatori del Napoli a fare lo scivolamento. Lobotka, che è sagace tatticamente, sul gol di Doku gli va trotterellando sul fianco si gira come gli altri consentendogli di sterzare e fare gol. Lo slovacco si piega con le mani sulle ginocchia come a dire sono svuotato. Perciò è stata tremenda per tanti giocatori. McTominay, che è fisico, non l’abbiamo visto essere cattivo nemmeno nella fase difensiva. Forse se devo fare un appunto alla squadra di Conte, non dico che devi fare un’angheria da bar, ma non c’è stata una botta, una spallata, come a dire qui il terzo non me lo fai“.