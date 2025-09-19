Costacurta: “Non si è capita la differenza tra il Man City e il Napoli”

L’opinionista di SKY Sport ed ex difensore centrale del Milan, Alessandro Costacurta, ha detto la sua al termine della partita di Champions tra Man City e Napoli, giocata ieri sera, che ha visto la squadra di Conte perdere 2-0. Ecco le sue parole: “Non si è riusciti a capire quanta differenza ci sia. Questa era la grande domanda che avevo prima della partita, capire la differenza tra le due squadre perché oggi non l’abbiamo capita. Abbiamo capito che una era più forte, non c’erano dubbi, ma non ho capito quanta differenza ci sia. Questo è il significato di questa partita, la sconfitta ci stava, ma non abbiamo risolto l’interrogativo“.