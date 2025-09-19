Condò: “Il cambio De Bruyne è da allenatore top”

Al termine della partita di Champions League di ieri sera giocata tra Man City e Napoli, vinta 2-0 dai padroni di casa, l’opinionista di SKY Sport, Paolo Condò, ha detto la sua riguardo il match. Si è soffermato in particolare sul cambio De Bruyne-Olivera dopo soli 20 minuti, a seguito dell’espulsione di Di Lorenzo. Ecco le parole dell’opinionista: “Da questa gara di Champions League salviamo la leadership di Conte. Prendersi la responsabilità di un simile cambio è la differenza tra un allenatore top e chi non lo è. Questo a prescindere se si è trattato tecnicamente o meno di un cambio giusto o sbagliato. Salviamo il fatto che il Manchester City in 11 vs 10 ha avuto bisogno di 2 giocate di genio per arrivare in porta: la palla alzata da Foden per il taglio di Haaland, e il dribbling di Doku passato attraverso i muri per segnare il raddoppio. Il City è riuscito ad arrivare in porta non con la manovra avvolgente, ma con due giocate, questo dice che l’organizzazione difensiva 11 vs 11 allestita da Conte era molto buona“.