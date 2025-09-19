Chiariello: “Critiche a Conte? Capiscono poco di calcio”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi sul match tra Manchester CIty e Napoli:

“L’uscita di De Bruyne? Quando viene espulso Di Lorenzo era l’unica scelta che aveva Conte. Chi lo critica sa poco di calcio. Sacchi, giochista, al Mondiale con la Norvegia toglie Baggio. Non avrebbe avuto senso togliere Hojlund che è un contropiedista che serviva per sperare in un miracolo in ripartenza. De Bruyne in mezzo per palleggiare sarebbe stata scelta sbagliata“.