CdS: “Prima dell’espulsione di Di Lorenzo, Beukema subisce un colpo da Haaland”

Come riportato dal Corriere Dello Sport, nella sua moviola della partita di ieri tra Man City e Napoli, l’arbitro tedesco, Felix Zwayer, non si accorge di un dettaglio importante poco prima dell’espulsione di Di Lorenzo per fallo da ultimo uomo su Haaland. Su rilancio di Donnarumma, infatti, il bomber norvegese dà un colpo con il braccio destro a Beukema: il centrale polacco cade a terra, liberando così Haaland. In quel caso, il VAR doveva far vedere tutta l’azione, e non solo il fallo di Di Lorenzo.