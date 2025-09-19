CBS SPORTS – Guardiola: “Soddisfatto della partita, ammiro le squadre italiane”

Ieri sera, dopo la vittoria del Man City contro il Napoli per 2-0 in Champions League, l’allenatore della squadra inglese, Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports. Ecco le sue parole: “Abbiamo iniziato meglio rispetto alla scorsa stagione, quando qui avevamo pareggiato contro l’Inter. Certo, abbiamo giocato molto in superiorità numerica, era un vantaggio, ma allo stesso tempo non direi che ci abbia messo sotto stress quella situazione. E’ stata una grande vittoria contro una squadra fortissima. Nelle ultime due partite la squadra ha ritrovato sensazioni diverse. La nostra calma difensiva e offensiva, il linguaggio del corpo… è stato incredibilmente positivo. Sono molto soddisfatto. E’ stata una settimana difficile, una stagione impegnativa, e domenica ci aspetta una sfida enorme. Ma arrivarci con queste sensazioni è molto meglio. Nel primo tempo potevamo già segnare. Milinkovic-Savic è stato un portiere incredibile, ha fatto grandi parate. Ma in generale siamo stati solidi. E Donnarumma ha fatto le parate che doveva fare. Sono davvero soddisfatto della partita che abbiamo fatto. Doku negli spazi stretti, in cinque metri, è inarrestabile. L’ho sempre detto: se rientra e punta i difensori centrali, può creare problemi enormi, perché quando superi un centrale davanti al portiere diventa pericolosissimo. Le ultime due partite sono state davvero ottime per lui. Le squadre italiane sono incredibili. Ho giocato tante volte contro di loro in Champions, e anche in undici contro dieci non sono mai riuscito a sfondarle facilmente. La resilienza, la concentrazione… è davvero difficile. Le ammiro molto. Io, come allenatore, non sono ancora riuscito a trasmettere alla mia squadra quella stessa resilienza in ogni palla, in ogni contrasto, in ogni blocco difensivo. Loro sono bravissimi. Antonio, poi, è un tecnico eccezionale sotto tanti aspetti. Non siamo ancora del tutto consistenti, domenica sarà un buon test, ma arrivarci dopo due buone prestazioni è importante“.