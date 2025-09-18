Statistica incredibile per Conte: il Napoli sarà la sua quinta squadra diversa in Champions, solo due italiani meglio di lui

Antonio Conte sempre più nella storia: questa sera allenerà la sua 5ª squadra diversa in Champions League. Da quanto la competizione è stata denominata Champions League nel 1992, solo due allenatori italiani hanno fatto meglio: Claudio Ranieri con 6 squadre e Carlo Ancelotti con 8 squadre. I risultati europei raggiunti finora però non sono stati all’altezza della sua fama e in questa stagione il tecnico cercherà di alzare l’asticella. Si comincia questa sera all’Etihad Stadium contro il Manchester City, un banco di prova importante per capire il reale livello del suo Napoli.