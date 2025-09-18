Sky – Manchester City-Napoli, le probabili formazioni. Conte verso la conferma di Milinkovic-Savic e di Spinazzola

La redazione di Sky Sport ha diffuso le ultime novità riguardanti le probabili formazioni di Manchester City-Napoli, debutto nella nuova Champions League per i partenopei. Secondo quanto riportato, Antonio Conte dovrebbe optare nuovamente per Vanja Milinkovic-Savic. Alex Meret è sì tornato in gruppo, ma il serbo rimane favorito come difensore dei pali azzurri. Leonardo Spinazzola appare favorito su Mathias Olivera per una maglia da titolare. Confermato anche Rasmus Hojlund dopo l’ottima prova di Firenze. Per quanto riguarda gli Sky Blues allenati da Guardiola, c’è da segnalare il ritorno di Stones in difesa, che sarà affiancato da Nunes, Ruben Dias e Aké. Di seguito, le probabili formazioni delle due compagini.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Stones, Aké; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. All. Guardiola