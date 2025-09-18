Sky – Manchester City-Napoli, dubbio Rodri per Guardiola. Lo spagnolo potrebbe non giocare

Scritto da:
Elia Falco
-
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 10: Rodri of Manchester City celebrates scoring their teams first goal during the UEFA Champions League 2022/23 final match between FC Internazionale and Manchester City FC at Atatuerk Olympic Stadium on June 10, 2023 in Istanbul, Turkey. (Photo by Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)

Rodri è in dubbio per Manchester City-Napoli. Il forte mediano spagnolo è uscito affaticato dal derby contro lo United ed ha giocato sempre titolare nelle ultime due partite. Il suo impiego va gestito, anche perché domenica i Citizens affronteranno l’Arsenal, ma se starà bene, anche solo all’80%, giocherà. Non dovesse farcela, giocherà Nico Gonzalez. Intanto, Pep Guardiola lavora per affinare l’11 anti Napoli di questa sera, in quanto dovrà gestire gli uomini per gli impegni di Premier League. Sarà sicuramente del match il difensore John Stones, pienamente recuperato. A riportare è Sky Sport.

Articolo precedenteConte-Guardiola, Antonio è in vantaggio nei confronti diretti. Il dato
Articolo successivoIl milanista Pellegatti ricorda un episodio spiacevole: “Parlai male di Conte in un fuorionda. Lo incontrai mesi dopo, ecco come è andata”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE