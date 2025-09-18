Sky – Manchester City-Napoli, dubbio Rodri per Guardiola. Lo spagnolo potrebbe non giocare

Rodri è in dubbio per Manchester City-Napoli. Il forte mediano spagnolo è uscito affaticato dal derby contro lo United ed ha giocato sempre titolare nelle ultime due partite. Il suo impiego va gestito, anche perché domenica i Citizens affronteranno l’Arsenal, ma se starà bene, anche solo all’80%, giocherà. Non dovesse farcela, giocherà Nico Gonzalez. Intanto, Pep Guardiola lavora per affinare l’11 anti Napoli di questa sera, in quanto dovrà gestire gli uomini per gli impegni di Premier League. Sarà sicuramente del match il difensore John Stones, pienamente recuperato. A riportare è Sky Sport.