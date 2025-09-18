Restyling Maradona – Pronti lavori al terzo anello: ecco quando dovrebbero iniziare

Ivan Holmes
Lo stadio Diego Armando Maradona negli ultimi anni ha subito diversi interventi per modernizzare l’impianto e renderlo al livello del suo nome e della sua storia. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ora tocca al terzo anello essere riqualificato per bene: “Tra gli intervenuti, i rappresentanti del Servizio Stadio e Grandi Eventi e Edilizia Sportiva, Raffaella Stanchi e Giovanni Toscano, che hanno illustrato lo stato dei lavori di riqualificazione già realizzati e quelli ipotizzabili per il terzo anello, che dovrebbero partire per fine anno”.

