Repubblica – Manchester City-Napoli, la particolare scelta di De Bruyne

Scritto da:
Carlo Ritondale
-

La Repubblica scrive di De Bruyne e della note particolare che si appresta a vivere da grande ex del Manchester City. Il belga, tra le altre cose, ha scelto di non partecipare alla conferenza stampa della vigilia: “È la grande notte di Kevin De Bruyne, che sfida da ex la squadra di cui per nove stagioni è stato il leader indiscusso e che ha guidato alla conquista di una valanga di trofei da capitano. L’asso belga non ama però gli eccessi e per questo ha preferito passare la vigilia in silenzio, lasciando le luci della ribalta ad Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo”.

