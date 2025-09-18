Repubblica – Ecco perché De Bruyne non si è presentato nella conferenza stampa di Manchester City-Napoli

Ha sorpreso l’assenza di Kevin De Bruyne nella conferenza stampa pre Manchester City-Napoli, andata in scena ieri mercoledì 17 settembre. In molti hanno pensato che fosse il belga, grande ex della partita, a conferire al fianco del mister Antonio Conte. Invece, a presentarsi è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo. Questo dubbio è stato chiarito dall’edizione odierna di La Repubblica. Stando a quanto riportato, il numero 11 azzurro ha preferito lasciare la scena al mister ed al capitano in quanto non ama gli eccessi ed ha preferito trascorrere la vigilia nel silenzio. D’altronde, il suo ritorno all’Ethiad – sua casa per 10 stagioni – è molto atteso dai tifosi del City.