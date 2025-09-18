Ranking Fifa, l’Italia torna in top 10. La Spagna in vetta alla classifica

L’Italia torna nella top 10 del ranking Fifa. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, hanno rimediato due successi nelle ultime due partite contro Estonia ed Israele, che hanno permesso di guadagnare una posizione. Torna in prima posizione dopo 11 anni la Spagna, campione d’Europa in carica, che ha scavalcato l’Argentina. La segue al secondo posto la Francia. Crolla invece la Germania, che scivola fuori dalla top 10 e si vede posizionare al dodicesimo posto. Molto, ha pesato la sconfitta per 2-0 contro la Slovacchia. Di seguito, la top 10 della speciale classifica.

SPAGNA FRANCIA ARGENTINA INGHILTERRA PORTOGALLO BRASILE OLANDA BELGIO CROAZIA ITALIA