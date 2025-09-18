Napoli, derby speciale per McTominay e Hojlund

La prossima sfida di Champions League tra Napoli e Manchester City avrà un significato particolare per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. I due giocatori azzurri, infatti, sono entrambi ex Manchester United e vivranno la partita come un vero e proprio derby personale. Come sottolineato dal tabloid inglese The Sun, i tifosi dei Red Devils faticano ancora a comprendere la sorprendente trasformazione dei loro ex compagni.

Criticati e spesso messi in discussione a Old Trafford, McTominay e Hojlund hanno trovato nuova linfa a Napoli, diventando pilastri nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese ha acquisito maggiore personalità e leadership, trasformandosi in un punto di riferimento imprescindibile a centrocampo. L’attaccante danese, invece, ha ritrovato fiducia e concretezza sotto porta, mostrando quelle qualità che a Manchester erano rimaste inespresse. Ora, contro il City, avranno l’occasione di dimostrare ancora una volta la loro rinascita calcistica in maglia azzurra.