Napoli, Caressa elogia Conte “Hojlund tra Lukaku e Osimhen, Beukema rinforzo fondamentale”

Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato l’attesa per la sfida di Champions League all’Etihad e ha commentato anche la recente vittoria del Napoli a Firenze. Il giornalista ha sottolineato come l’arrivo di Sam Beukema abbia dato nuova solidità alla difesa azzurra: “Con lui il Napoli ha trovato un giocatore che unisce applicazione e grande forza fisica, migliorando in un punto fondamentale grazie a cambi finalmente all’altezza”.

Caressa si è poi soffermato sulla prestazione al Franchi: “La prima mezz’ora del Napoli a Firenze mi ha impressionato. È una squadra che può fare ciò che vuole. Conte è un allenatore straordinario, capace di cambiare e di rendere la sua squadra sempre adattabile agli avversari. La Fiorentina ha perso tutti i duelli, per gli avversari era impossibile opporsi”.

Infine, un focus su Rasmus Hojlund, già protagonista con la maglia azzurra: “Viene da anni difficili, ma se sfruttato al meglio mette insieme la fisicità di Lukaku con alcune caratteristiche di Osimhen. Non è l’unione dei due, ma ha doti che ricordano entrambi: velocità, gamba e forza fisica che in Italia possono fare davvero la differenza”.