Magoni: “Il Napoli al top con l’Inter”

A 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex centrocampista di Napoli, Bologna e Atalanta. Nel corso dell’intervista, Magoni ha espresso parole di grande ammirazione per Kevin De Bruyne e Luka Modrić: “Due giocatori che farebbero la differenza a qualsiasi età. Modrić è un organizzatore straordinario, con esperienza e qualità di livello internazionale. De Bruyne è uguale: pressione, intelligenza e classe. Entrambi hanno portato lustro e qualità al calcio italiano, e questo non può che essere motivo di orgoglio”.

Parlando del centrocampo azzurro, Magoni ha voluto sottolineare anche l’impatto di Scott McTominay: “Nonostante l’arrivo di campioni come Modrić e De Bruyne, per me resta uno dei più decisivi della Serie A. Sa fare gol in tanti modi, è offensivo, ha ritmo, velocità e capacità di inserimento. Completo e determinante. Rispetto agli altri due è al top della forma fisica e per questo oggi può essere considerato il più incisivo”.

Infine, Magoni ha analizzato la corsa scudetto: “In questo momento vedo Napoli e Inter davanti a tutti. Subito dietro ci sono Juventus e Milan, squadre solide e ritrovate. La possibile sorpresa? La Roma, che con Gasperini può dare continuità al buon percorso dello scorso anno”.