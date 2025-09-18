L’artista Jorit ha rivelato il 6° calciatore che farà parte del suo Murale all’esterno del Maradona: ecco di chi si tratta

L’artista napoletano Jorit sta preparando un opera pazzesca che sorgerà sulla parete esterna dello stadio Maradona: un murale raffiguranti 11 giocatori che hanno fatto la storia del Napoli. La sua fondazione si occuperà di tutta la progettazione e realizzazione dell’opera, che diventerà di proprietà del comune. I calciatori vengono scelti tramite un sondaggio per coinvolgere i tifosi e fino ad oggi sono stati scelti: Dino Zoff, Ruud Krol, Giuseppe Bruscolotti, Kalidou Koulibaly e ovviamente Diego Armando Maradona. Oggi l’artista ha rivelato il 6° nome in una storia su Instagram: Antonio Juliano.