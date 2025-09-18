La rivoluzione digitale dei tifosi azzurri: Napoli Fan Token

Allo stadio, davanti alla TV o sullo smartphone, il modo di vivere il Napoli sta cambiando. Il Napoli Fan Token è diventato uno strumento concreto per partecipare alla vita del club, votare su iniziative dedicate e accedere a esperienze e premi riservati ai tifosi più coinvolti. Non è magia, è tecnologia al servizio della passione.

Con i Fan Tokens del Napoli, i tifosi possono interagire con iniziative ufficiali, sondaggi e attività che il club collega periodicamente alla propria community digitale. È un “pass” che non sostituisce l’abbonamento o il biglietto, ma lo integra con nuove opportunità pensate per chi vive il Napoli ogni giorno. I Fan Token sono utility token creati sull’infrastruttura Chiliz Chain, alla base dell’app Socios.com.

Il Fan Token del Napoli è un bene digitale che funziona come chiave d’accesso a contenuti, votazioni e ricompense esclusive. Non “compra” quote del club e non dà diritti finanziari. Tiene invece aperta una porta verso attività ufficiali: sondaggi, giochi, quiz, premi e – quando previsti – esperienze di matchday, meet & greet o merchandising personalizzato.

Voti e sondaggi su elementi di engagement (es. iniziative digitali, contenuti editoriali speciali).

su elementi di engagement (es. iniziative digitali, contenuti editoriali speciali). Premi e Fan Rewards collegati alla partecipazione.

collegati alla partecipazione. Esperienze fisiche o digitali, quando programmate dal club e dalla piattaforma.

Il rapporto tra Napoli e Fan Token nasce nell’autunno 2021 con l’annuncio della partnership per il token $NAP. Poche settimane più tardi, il primo drop va esaurito in quattro minuti, segnale di una curiosità enorme da parte della base tifosa.

Nel dicembre 2024 arriva un passo ulteriore: il club comunica l’espansione della partnership con l’integrazione del Fan Token all’interno del Membership Program, portando più benefici e un’idea chiara di “ecosistema” che mette i tifosi al centro dell’esperienza digitale ufficiale.

Il Fan Token vive su Socios.com, piattaforma che utilizza Chiliz Chain. Attraverso l’app ufficiale si accede ai sondaggi e alle iniziative del club. Quando il Napoli attiva un’attività, i possessori del token ricevono la notifica e possono partecipare direttamente dall’app. È un modello “engage-to-earn” in cui la partecipazione può portare a premi (Fan Rewards) e ad accessi esclusivi, secondo disponibilità e regolamenti indicati nelle singole iniziative.

Votazioni su elementi proposti dal club.

su elementi proposti dal club. Accesso a contenuti o iniziative nel programma Membership quando previsto.

a contenuti o iniziative nel programma quando previsto. Premi come prodotti autografati, biglietti o esperienze VIP in occasioni specifiche.

Serve essere esperti di crypto?

No. I Fan Token del Napoli sono utility token usati attraverso un’app consumer. L’uso tipico non richiede trading: l’obiettivo è partecipare e sbloccare vantaggi collegati al club. Ricorda però che i token sono asset digitali e il loro valore può variare.

Che differenza c’è con l’abbonamento allo stadio?

Sono cose diverse e complementari: l’abbonamento dà accesso alle partite, il Fan Token abilita engagement digitale e può integrarsi con il Membership Program del club per benefit dedicati, quando previsti.

Ci sono costi fissi?

L’accesso ai sondaggi e alle iniziative dipende dal possesso del token e dalle regole di ogni attività. Il prezzo di acquisto del token non è fisso e può variare nel tempo. Informati sempre sulle condizioni prima di procedere.

Attiva le notifiche sull’app: le iniziative sono spesso a tempo. Leggi i regolamenti di ogni sondaggio o contest: capirai requisiti e premi. Proteggi l’account con verifiche di sicurezza e password robuste. Partecipa con costanza: l’engagement cumulato può contare per i premi. Non confonderlo con un investimento: l’utilità è legata all’esperienza da tifoso e all’accesso ai benefit digitali

Il Fan Token porta un modello di partecipazione orizzontale, dove i tifosi incidono su aspetti dell’ecosistema digitale del club. Già al lancio l’interesse fu altissimo (sold out in 4’), e l’integrazione nel Membership Program spiega bene la direzione: uno spazio unico in cui la fedeltà azzurra trova forme nuove per esprimersi, tra sondaggi, contenuti e momenti esclusivi.

Non sostituisce la voce del Maradona, la completa. Il token è un ponte per unire la passione di sempre con linguaggi e strumenti moderni, mantenendo il tifoso protagonista anche lontano dal fischio d’inizio.

Il Fan Token del Napoli è disponibile tutto l’anno?

La disponibilità dipende dal mercato e dalle campagne attivate. In alcuni periodi possono esserci promozioni o attività speciali. Verifica sull’app ufficiale e sulle comunicazioni del club quando vengono annunciate nuove iniziative.

Posso votare più volte allo stesso sondaggio?

Di norma ogni sondaggio ha regole chiare su numero di voti e requisiti minimi di token. Leggi sempre i dettagli nell’app prima di partecipare per capire limiti e scadenze.

Che tipo di premi si possono ottenere?

Dipende dalla singola attivazione: dai Fan Rewards digitali a prodotti ufficiali, biglietti o esperienze VIP. Ogni attività indica quantità, requisiti e meccaniche di assegnazione.

Serve un portafoglio crypto esterno?

L’esperienza tipica avviene direttamente su Socios.com. Segui la procedura nell’app e le indicazioni ufficiali per gestire acquisto, partecipazione e sicurezza dell’account. Il Fan Token è un investimento?

No: è un utility token pensato per engagement e benefit dei tifosi. Il valore può oscillare e non rappresenta una quota del club né dà diritti finanziari. Agisci sempre con prudenza e informazione.