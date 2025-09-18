Ghoulam: “Stasera sarà una partita divertente. Infortunio? Volevo così tanto vincere lo scudetto che…”

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della partita di stasera tra gli azzurri ed il Manchester City, oltre che del suo passato in maglia partenopea. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Sicuramente sarà una partita divertente questa sera. Sarà bello capire come il Napoli si confronterà con le big europee dopo l’anno scorso. Il City non è più quello imbattibile di qualche anno fa ma resta una squadra molto forte con individualità di gran livello. Sarà una partita emozionante: De Bruyne che torna, Donnarumma che gioca nel City, il confronto tra Conte e Guardiola: tanti temi che rendono questa gara speciale. Contro di loro, all’allora Maradona, subii quell’infortunio che mi segnò un po’ la carriera ma sono comunque orgoglioso di aver giocato per il Napoli. Peccato aver precorso i tempi del recupero dopo quell’incidente: una scelta che mi ha portato, di fatto, a rifarmi male ma ci giocavamo lo Scudetto e volevo dare il mio apporto alla squadra. Avrei voluto dare di più in quel finale di stagione anteponendo alla mia salute la voglia di vincere quello Scudetto col Napoli. Per fortuna dopo qualche anno sono arrivati due Scudetti e alla fine dei conti questo è l’importante. Ricordo ancora i tifosi del Napoli donarmi un affetto incredibile. Mi mostrarono tanta vicinanza e lì creai un legame indissolubile ed incancellabile con i napoletani. Sono orgoglioso di aver giocato con la maglia del Napoli e di aver rappresentato un popolo. Vi posso assicurare che quel gruppo di giocatori voleva vincere quello Scudetto non tanto per noi ma per la gente, per il popolo. Personalmente non mi interessava avere lo Scudetto nel mio curriculum personale: per me era più importante vincere proprio quando c’era il dominio della Juve. Sarebbe stato un regalo ancor più grande per i napoletani e noi ci tenevamo tanto quanto loro, anche più degli interessi personali. L’inno della Champions vissuto a Napoli è qualcosa di inimitabile. Diverso rispetto ad altri stadi dove non si avverte la stessa adrenalina”.