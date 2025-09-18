Gazzetta – Napoli, Conte sta lavorando per dare alla squadra un imprinting europeo

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui progressi fatti da Antonio Conte alla guida del Napoli: “La squadra solida che ha vinto lo scudetto con il minimo storico di punti e gol fatti, non avrebbe avuto cittadinanza nella Champions di Psg e Barça. Perciò Antonio ha lavorato sul mercato e in campo per dotare il Napoli di un passaporto europeo. Oggi ce l’ha. Dal campionato scorso a questo, il possesso è passato dal 54 al 59%, la linea di recupero palla è salita di 3 metri (da 37 a 40), i passaggi da 485 a 546, la media dei tiri da 12 a 15. In due parole: Napoli più dominante e offensivo, come pretende l’Europa”.

