Gautieri: “Il Napoli può fare risultato ma il City rimane favorito. Scudetto? Dopo gli azzurri Juve e Milan”

Carmine Gautieri, ex calciatore ed oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è anche parlato a proposito della partita Manchester City-Napoli, debutto stagionale per gli azzurri in campo europeo. Di solito, le sue dichiarazioni a riguardo.

“Il Napoli affronta una squadra che a livello di palleggi è la più forte in Europa. Sarà inevitabilmente una partita difficile, però c’è da dire anche che non è più il Manchester City degli anni passati. Gli azzurri possono anche fare risultato. Anche se il Manchester City è favorito: investe ed è attrezzato”.

Chi è l’anti Napoli?

“La Juve è partita in sordina, in silenzio senza proclami e secondo me può dare fastidio come il Milan che ha un centrocampo straordinario. Il Milan era una squadra forte già prima e con i nuovi giocatori secondo me può dare fastidio al Napoli. E occhio alla Roma di Gasperini”.